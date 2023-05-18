«Как раковая опухоль»: Пригожин призвал не жалеть неэффективных бюрократов

Российские бюрократы превратились в «раковую опухоль», которую необходимо вырезать. Такого мнения придерживается основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявление бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
Журналисты издания «Блокнот» поинтересовались у главы ЧВК о причинах разногласий с Минобороны РФ. В ответ на это бизнесмен заявил, что бюрократия в стране достигла такой степени, что управление оказалось парализованным. Это, в свою очередь, стало следствием отсутствия критики и конкуренции.
Бизнесмен убежден, что именно ЧВК «Вагнер» демонстрирует, как сегодня должны выглядеть вооруженные силы и какие результаты ВС должны показывать.
«У меня нет задачи занять какое-то место в иерархической структуре современного бюрократического государства, у меня есть одна цель – чтобы Россия не провалилась в бездну, в которую мы, к сожалению, по многим направлениям катимся. Поэтому я отстаиваю свои позиции», — добавил Пригожин.
Редакция также попросила бизнесмена прокомментировать слухи, что из-за публичного спора с ведомством появилась угроза его безопасности и свободе. В ответ Пригожин заметил, что делает, что должен.
«Потому что от нашей эффективности зависит не то, будет ли население жить хорошо или плохо, будем ли мы строить дома, мосты или дороги, а погибнут или нет наши друзья, наши близкие и наши дети. И поэтому у нас нет никакого права рисковать их жизнями, а значит мы должны быть крайне эффективными, а значит мы не должны жалеть бюрократов», — продолжил основатель «оркестра».
По мнению Пригожина, бюрократов нужно «вырезать как раковую опухоль». Делать это необходимо до того момента, пока организм не окрепнет для полной победы над недугом, резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».