«Как раковая опухоль»: Пригожин призвал не жалеть неэффективных бюрократов

Журналисты издания «Блокнот» поинтересовались у главы ЧВК о причинах разногласий с Минобороны РФ. В ответ на это бизнесмен заявил, что бюрократия в стране достигла такой степени, что управление оказалось парализованным. Это, в свою очередь, стало следствием отсутствия критики и конкуренции.