Рогов: ВСУ обстреливают донецкую Васильевку из реактивной артиллерии

Населенный пункт Васильевка под Донецком попал под огонь боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам политика, украинские силы обстреливают Васильевку из реактивной системы залпового огня. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
«Террористы наносят по городу удары из РСЗО», — написал Владимир Рогов.
Несколько часов назад Рогов также сообщал об обстреле Белгородской области. Под огнем украинских боевиков оказалось село Нижнее Березово Шебекинского округа. По его словам, один человек с травмами попал в больницу, еще двое погибли.