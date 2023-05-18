Советник Госдепа Шолле объяснил стремление США к сближению с Сербией

Заинтересованность США в сближении с Сербией объясняется желанием Вашингтона отвести Белград от «российского влияния». Об этом сообщил советник Госдепартамента Дерек Шолле на слушаниях в Сенате.
Кроме того, США хотят обеспечить Евросоюзу возможность для расширения за счет стран Западных Балкан, добавил он. Для этого государства должны соответствовать условиям членства, с чем им помогает Вашингтон.
«Мы помогаем им создавать возможности для борьбы с коррупцией и дезинформацией, которая делает регион более подверженным злонамеренному влиянию», — заявил Шолле.
Соединенные Штаты считают своим приоритетом «будущее Западных Балкан». Главной проблемой для страны, по словам чиновника, остается зависимость региона от российского газа.