Республиканцы выдвинули на рассмотрение в конгрессе законопроект о выходе США из ДСНВ

Инициаторами выступили сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других законодателей. Документ получил название «Нет новому договору об СНВ». По словам сенаторов, соглашение сковало США, не дав стране и союзникам обеспечить нужный уровень безопасности из-за «угрозы», исходящей со стороны России и Китая.