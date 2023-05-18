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Республиканцы выдвинули на рассмотрение в конгрессе законопроект о выходе США из ДСНВ

Политика
Республиканцы выдвинули на рассмотрение в конгрессе законопроект о выходе США из ДСНВ

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгрессе законодательный акт, предусматривающий выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом говорится в проекте документа.

Инициаторами выступили сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других законодателей. Документ получил название «Нет новому договору об СНВ». По словам сенаторов, соглашение сковало США, не дав стране и союзникам обеспечить нужный уровень безопасности из-за «угрозы», исходящей со стороны России и Китая.

По мнению сенатора Риша, предложенный законопроект поможет исправить «ошибки» администрации президента США Джо Байдена. Документ, по мнению республиканцев, обяжет включать в будущие договоренности о контроле все виды ядерного оружия.

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