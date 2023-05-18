«Не оправдал надежд». Политолог рассказал, почему в Киеве разочарованы визитом Ли Хуэя

Визит на Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и его заявление по итогам переговоров с руководством страны, стали для Киева большим разочарованием.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат политических наук Андрей Губин.
Ранее китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными лицами, после чего заявил, что панацеи для урегулирования нынешнего кризиса нет.
«Все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», – подчеркнул Ли Хуэй, слова которого приводит РИА Новости.
Комментируя эти заявления, Андрей Губин отметил, что в Киеве ждали от визита спецпредставителя Китая совсем другого и поэтому сильно разочаровались.
«Для Киева это означает, что надежды на положительную для него роль КНР не оправдались. Китай не занимает позицию Украины, он пытается найти баланс между всеми сторонами и содействовать укреплению безопасности на европейском пространстве, с которой сейчас наблюдаются очевидные проблемы», – объяснил политолог.
Ли Хуэю, по мнению Губина, вероятно, вообще не нужно было вести переговоров с украинской стороной, потому что Киев совершенно не самостоятелен в принятии решений по вопросу мирного урегулирования конфликта. Китаю вообще не стоило переговариваться с Украиной, но позиция Пекина заключается в том, что нужно выслушать всех.
Также политолог уверен, что украинский кризис может быть урегулирован только при условии активного участия стран НАТО.
«От стран Европы, прежде всего, от членов НАТО, которые опосредованно участвуют в украинском конфликте, поддерживая Киев, в том числе оружием и разведданными, мы не услышали никакой внятной переговорной позиции. <…> Но без продуктивного подключения стран НАТО к многостороннему диалогу по украинскому вопросу его решение в принципе невозможно», – объяснил Губин.
Однако коллективный Запад критически отнесся к предложенному Китаем плану мирного урегулирования украинского конфликта.
А Китай, хоть он и не готов нести ответственность за урегулирование, но готов ему содействовать своим опытом и авторитетом, а также готов выступить посредником между Москвой и Киевом.
«Китай действует сообразно своему мирному плану, который пока носит характер дорожной карты, он не конкретный, в нем просто очерчены основные направления для налаживания переговорного процесса, а в последующем – для восстановления многостороннего сотрудничества. То есть документ носит стратегический характер», – объяснил политолог.
Но проблема, по его словам, заключается в том, что в Европе этот план раскритиковали и, судя по всему, не собираются использовать его для достижения мира на Украине.