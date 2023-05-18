«Не оправдал надежд». Политолог рассказал, почему в Киеве разочарованы визитом Ли Хуэя

Ли Хуэю, по мнению Губина, вероятно, вообще не нужно было вести переговоров с украинской стороной, потому что Киев совершенно не самостоятелен в принятии решений по вопросу мирного урегулирования конфликта. Китаю вообще не стоило переговариваться с Украиной, но позиция Пекина заключается в том, что нужно выслушать всех.