«Противник цепляется за каждый дом»: Пригожин доложил об обстановке в Бахмуте

Совокупная занятая площадь бойцами ЧВК «Вагнер» в Бахмуте на сегодняшний день достигла 189 тысяч квадратных метров, сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
По его словам, продвижение «музыкантов» 18 мая составило до 400 метров. Под контролем противника сейчас остается меньше одного квадратного километра.
«Противник цепляется за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый садовый участок. Мы добиваем Бахмут до конца для того, чтобы избежать любых кривотолков. Вероятнее всего, удержание Бахмута является составляющей контрнаступления. К сожалению, фланги сыпятся и дальше», — отметил Пригожин в своем аудиосообщении.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что руководство Министерства обороны РФ должно сделать все от него зависящее, чтобы фланги под Бахмутом не сыпались.