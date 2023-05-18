Общественник Дэвид Мендоза рассказал об ужасах американских тюрем на фоне экстрадиции Ассанжа в США

Выдача Соединенным Штатам арестованного в Британии журналиста Джулиана Ассанжа станет настоящей трагедией для мирового правосудия. Так ситуацию прокомментировал испанский общественник Дэвид Мендоза.
По словам собеседника главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада, решение Высокого суда Лондона экстрадировать создателя WikiLeaks в США является отвратительным. После этого европейское государство сложно назвать соблюдающим права человека, приводит слова Мендозы Федеральное агентство новостей.
«Откровенно говоря, это трагедия для правосудия, причем для всех стран», — подчеркнул общественный деятель в интервью ФБР.
Также собеседник Тэрада, который более 14 лет провел в международном заключении, рассказал об ужасах американских тюрем. По его словам, узники вынуждены терпеть плохое отношение и отсутствие какой-либо помощи.
«Американские тюрьмы переполнены, там слишком много людей в камерах. Заключенным практически не представляют медицинские услуги, кормят отвратительной едой», — сообщил Мендоза.
Джулиана Ассанжа обвиняют в США по 18 статьям из-за якобы «шпионской деятельности». Ему может грозить до 175 лет тюремного заключения.