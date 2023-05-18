Упавший кусок штукатурки со здания Главного штаба на Дворцовой напугал горожан

Отколовшийся от здания Главного штаба на Дворцовой площади кусок штукатурки рухнул прямо перед дверями, ведущими в штаб Западного военного округа.
Спасатели огородили место происшествия. К счастью, никто не пострадал. Очевидцы, которые могли попасть под падающий цемент, отделались легким испугом.
Исторические здания в Петербурге находятся в удручающем состоянии. Приводить объекты в порядок и делать капитальный ремонт аварийных домов команда губернатора Александра Беглова не спешит.
В результате равнодушия чиновников горожанам приходится смотреть постоянно вверх, чтобы их не убила очередная лепнина, упавшая с ветхого здания.