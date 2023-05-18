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Упавший кусок штукатурки со здания Главного штаба на Дворцовой напугал горожан

Происшествия
Упавший кусок штукатурки со здания Главного штаба на Дворцовой напугал горожан

Отколовшийся от здания Главного штаба на Дворцовой площади кусок штукатурки рухнул прямо перед дверями, ведущими в штаб Западного военного округа.

Спасатели огородили место происшествия. К счастью, никто не пострадал. Очевидцы, которые могли попасть под падающий цемент, отделались легким испугом.

Упавший кусок штукатурки со здания Главного штаба на Дворцовой напугал горожан

Исторические здания в Петербурге находятся в удручающем состоянии. Приводить объекты в порядок и делать капитальный ремонт аварийных домов команда губернатора Александра Беглова не спешит.

В результате равнодушия чиновников горожанам приходится смотреть постоянно вверх, чтобы их не убила очередная лепнина, упавшая с ветхого здания.

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