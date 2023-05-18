Конгресс США обратился к госсекретарю Энтони Блинкену за разъяснениями целей и задач выделяемой Украине поддержки. Об этом рассказали обозреватели The Daily Caller.
Член палаты представителей Уоррен Дэвидсон адресовал американскому госсеку соответствующее письмо. Он хочет выяснить, отвечают ли утверждения официального Вашингтона его реальным целям в Киеве или есть «иные задачи».
«Американский народ и Конгресс проявляют все больший скептицизм относительно участия США в событиях на Украине из-за того, что администрация Байдена не дает ясных ответов на вопросы о конкретных целях», — отметил Дэвидсон.
Как сообщалось ранее, пока конфликт на Украине наносит Евросоюзу ущерб, Белый дом издали наблюдает за ситуацией. Такой материал появился в Global Times. По словам его авторов, ЕС оказался в ситуации незащищенности и неопределенности.