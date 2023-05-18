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Генсек НАТО поприветствовал отправку крылатых ракет дальнего действия на Украину

Армия
Генсек НАТО поприветствовал отправку крылатых ракет дальнего действия на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предоставление украинской армии крылатых ракет и тренировку пилотов ВСУ для работы с западной истребительной авиацией.

Заявление политик озвучил в четверг, 18 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.

«Я приветствую недавние заявления союзников по поставкам крылатых ракет и обучению украинских пилотов по использованию западных боевых самолетов», — высказался генсек.

Ранее Лондон рассказал, что отправил Киеву крылатые ракет Storm Shadow с дальность поражения целей до 250 километров. Киевский режим пообещал, что не будет применять их для ударов по России, но он считает украинской территорией ЛДНР и Крым. ВСУ уже начали применять британские ракеты для ударов по Луганску.

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