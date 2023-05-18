Генсек НАТО поприветствовал отправку крылатых ракет дальнего действия на Украину

Ранее Лондон рассказал, что отправил Киеву крылатые ракет Storm Shadow с дальность поражения целей до 250 километров. Киевский режим пообещал, что не будет применять их для ударов по России, но он считает украинской территорией ЛДНР и Крым. ВСУ уже начали применять британские ракеты для ударов по Луганску.