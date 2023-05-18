Генсек НАТО поприветствовал отправку крылатых ракет дальнего действия на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предоставление украинской армии крылатых ракет и тренировку пилотов ВСУ для работы с западной истребительной авиацией.
Заявление политик озвучил в четверг, 18 мая, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.
«Я приветствую недавние заявления союзников по поставкам крылатых ракет и обучению украинских пилотов по использованию западных боевых самолетов», — высказался генсек.
Ранее Лондон рассказал, что отправил Киеву крылатые ракет Storm Shadow с дальность поражения целей до 250 километров. Киевский режим пообещал, что не будет применять их для ударов по России, но он считает украинской территорией ЛДНР и Крым. ВСУ уже начали применять британские ракеты для ударов по Луганску.