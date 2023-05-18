Россия и ОАЭ довели годовой товарооборот до рекордных 9 млрд долларов

Политик в своем Telegram-канале подвел итоги прошедшей в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» встречи с министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди. Он отметил, что в 2022 году страны смогли увеличить уровень товарооборота почти в шесть раз за последние пять лет. Сейчас он составляет 9 млрд долларов.