Россия и ОАЭ довели годовой товарооборот до рекордных 9 млрд долларов

Уровень товарооборота между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2022 года достиг рекордной отметки в 9 млрд долларов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Политик в своем Telegram-канале подвел итоги прошедшей в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» встречи с министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди. Он отметил, что в 2022 году страны смогли увеличить уровень товарооборота почти в шесть раз за последние пять лет. Сейчас он составляет 9 млрд долларов.
Хуснуллин подчеркнул, что приток российского капитала в ОАЭ растет вместе с сотрудничеством двух государств в сфере туризма. Кроме того, сейчас королевство входит в топ-5 наиболее популярных зарубежных направлений отдыха для путешественников из РФ.