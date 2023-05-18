В Москве мужчина получил девять лет колонии за финансирование террористов

Установлено, что в декабре 2017-го и ноябре 2018 года фигурант, находясь в столице, переводил денежные средства на счета лиц, состоящих в международной террористической организации. Во время обысков у гражданина обнаружили в том числе запрещенную литературу, а также атрибутику экстремистской направленности.