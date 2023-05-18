Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разнесла председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за оскорбительный выпад на Украине. На это обратил внимание журналист Strategic Culture Деклан Хейс.
Накануне 9 Мая украинский лидер Владимир Зеленский ввел в стране День Европы. По этому случаю фон дер Ляйен лично посетила Киев, передает «ПолитРоссия». Захарова предположила, что еврочиновница пытается отомстить Москве за нацистских предков.
«Мария Захарова дала пощечину идиотке Урсуле фон дер Ляйен, и это примечательно по ряду причин. Язык тела Захаровой указывает на то, что она лично в ярости от рассчитанного оскорбления...» — поделился рассуждениями Хейс.
Ранее пользователи Twitter уличили Зеленского в лицемерии и лжи из-за отказа от Дня Победы. По их словам, глава Украины не хочет принимать историческую правду, но одновременно с этим не способен ее изменить.