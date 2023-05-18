Вячеслав Володин выступил против преподавания «мертвого» английского языка в школах

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым» и призвал прекратить его преподавание в школах.
Время английского языка ушло, поэтому его следует исключить из школьной программы, заявил Володин на заседании совета ПА ОДКБ. Спикер ГД призвал изучать национальные и межнациональные языки, в тои числе китайский.
Опыт КНР является достойным примером сохранения культуры и традиций, считает Володин. Он отметил, что в той же Индии должностные лица страны говорят на своем родном языке — хинди.