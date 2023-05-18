Словенский форвард «Амура» Дрозг заявил, что украинские хоккеисты винят его в продажности

Словенский нападающий «Амура» Ян Дрозг рассказал, как его бывшие одноклубники с Украины отреагировали на переход в клуб КХЛ.
Словенский хоккеист Ян Дрозг заявил, что отношение к нему бывших украинских одноклубников резко изменилось после перехода в «Амур». Об этом форвард хабаровского клуба рассказал в интервью изданию Siol.
«Многие поздравляли меня с попаданием в российскую лигу. Но пара бывших украинских одноклубников, с которыми я играл раньше, написали мне, что я продал их и поехал в Россию ради денег», — подчеркнул словенец.
Дрозг перешел в хабаровский клуб в 2022 году. В минувшем сезоне словенский нападающий провел за «Амур» 40 матчей, в которых набрал 21 очко.