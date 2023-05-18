Съели две тонны ухи: команда ЯRUS рассказала, как прошел «Праздник корюшки — 2023» в Петербурге

Праздник проходил в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 13 и 14 мая. В первый день гуляния посетили 20 тысяч человек, а второй — 15 тысяч. В церемонии открытия мероприятия приняли участие юные яхтсмены детского парусного центра «Дети ветра».