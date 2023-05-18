Съели две тонны ухи: команда ЯRUS рассказала, как прошел «Праздник корюшки — 2023» в Петербурге

В минувшие выходные в Петербурге прошел масштабный «Праздник корюшки — 2023», который посетили более 35 тысяч горожан и гостей города. Социальная сеть ЯRUS, являвшаяся информационным партнером мероприятия, рассказала о деталях главного гастрономического фестиваля мая.
Праздник проходил в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 13 и 14 мая. В первый день гуляния посетили 20 тысяч человек, а второй — 15 тысяч. В церемонии открытия мероприятия приняли участие юные яхтсмены детского парусного центра «Дети ветра».
«ЯRUS принимал участие в празднике в качестве официального информационного партнера. Мы были очень рады поддерживать активность Северной столицы вместе с организаторами фестиваля», — рассказала директор отдела маркетинга соцсети Екатерина Кулакова.
На территории Парка 300-летия проходили различные конкурсы и спортивные состязания. Посетители праздника соревновались в скандинавской ходьбе, запуске воздушных змеев и других дисциплинах.
Кроме того, в Финском заливе прошло красочное кайт-шоу, а на праздничной сцене выступили известные и молодые музыкальные коллективы. За два дня гости мероприятия съели две тысячи литров ухи и три тонны корюшки.