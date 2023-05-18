il Sismografo: Россия и Украина согласились принять спецпосланников папы римского

Журналисты отказались называть источник информации. Отмечается, что Москва и Киев ответили согласием на соответствующее предложение Франциска. Предположительно, Россию посетит префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Спецпосланником на Украине может стать глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.