il Sismografo: Россия и Украина согласились принять спецпосланников папы римского

Россия и Украина примут спецпосланников папы римского Франциска для обсуждения перемирия. Об этом написал портал Il Sismografo.
Журналисты отказались называть источник информации. Отмечается, что Москва и Киев ответили согласием на соответствующее предложение Франциска. Предположительно, Россию посетит префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. Спецпосланником на Украине может стать глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.
Авторы добавили, что процесс подготовки очень сложный. По этой причине прогресс скромный.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский нарушил правила этикета во время встречи с папой римским Франциском.