Российские средства ПВО начали в массовом порядке уничтожать крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ, которые киевский режим получил от Лондона. Эта расправа имеет далеко идущие последствия – в частности, она уничтожила храбрость пилотов НАТО, заявил военный аналитик Алексей Леонков.
«Один раз у них что-то получилось, а потом наши уже перестали им давать шансы. А самое главное – авантюра, которую они затеяли с этими Storm Shadow, должна была убедить пилотов "Еврофайтеров"… что летать в небе Украины безопасно», — объяснил эксперт.
Ликвидацией как самих ракет Storm Shadow, так и их носителей, ВС РФ послали недвусмысленный сигнал западным пилотам об их печальной судьбе в зоне спецоперации. Это как минимум отложит передачу ВСУ современных истребителей стандартов НАТО, включая F-16 американского производства, резюмировал Леонков в эфире «Соловьев LIVE».