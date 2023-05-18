Леонков: расправой над ракетами Storm Shadow Россия уничтожила храбрость пилотов НАТО

Ликвидацией как самих ракет Storm Shadow, так и их носителей, ВС РФ послали недвусмысленный сигнал западным пилотам об их печальной судьбе в зоне спецоперации. Это как минимум отложит передачу ВСУ современных истребителей стандартов НАТО, включая F-16 американского производства, резюмировал Леонков в эфире «Соловьев LIVE».