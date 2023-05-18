The War Zone: ВСУ после удара по складу в Хмельницком могли потерять западное оружие для наступления

Подразделения ВС РФ ракетным ударом могли уничтожить базу украинской армии в Хмельницком, на которой хранились резервы западного оружия для обещанного наступления. Об этом сообщил обозреватель издания The War Zone Тайлер Роговей.
«Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица Земли», — отметил аналитик.
Эксперт добавил, что ВСУ планировали воспользоваться запасами со склада, но после взрыва ничего не уцелело. Роговей подчеркнул, что последствия ракетного удара впечатляют, так как ширина базы составляла 0,8 километра.