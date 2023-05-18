Кедми рассказал, как «сбитая» ракета «Кинжал» уничтожила батарею ЗРК Patriot в Киеве

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования способны уничтожать ЗРК Patriot американского производства не только в Киеве, но и по всей территории Украины, заявил аналитик Яков Кедми.
Он отметил, что сообщения командования ВСУ о якобы «сбитой» ракете «Кинжал» ВС РФ являются заведомой дезинформацией и противоречат законам физики.
«Падающий вертикально с бешеной скоростью "Кинжал" практически невозможно сбить», — объяснил экс-директор израильской спецслужбы «Натив».
Ударом всего одной гиперзвуковой ракеты, выпущенной тяжелым истребителем МиГ-31, российские военные ликвидировали батарею ЗРК Patriot в украинской столице, которая перед этим расстреляла весь боекомплект, рассказал Яков Кедми в эфире одного из YouTube-каналов.