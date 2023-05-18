Два сапера погибли при разминировании территорий для восстановления ЛЭП в ДНР

Два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» погибли при очистке территории от взрывоопасных предметов в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Согласно данным ведомства, пиротехники 26 и 29 лет занимались разминированием местности для восстановления линий электропередачи. В какой-то момент произошла детонация боеприпаса, что привело к трагическим последствиям.
Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования семьям погибших. Известно, что спасатели имели огромный опыт работы.