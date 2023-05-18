Конгрессвумен Грин объявила о намерении внести законопроект об импичменте Байдену

Американский президент Джо Байден является прямой угрозой национальной безопасности США. Об этом заявила член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
По словам политика, она намерена 18 мая направить на рассмотрение законодателей проект о вынесении импичмента действующему главе Белого дома из-за нарушения им конституционных обязанностей. Республиканка обвинила лидера в том, что он позволил примерно шести миллионам мигрантов вторгнуться на территорию Соединенных Штатов.
«Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности», — подчеркнула конгрессвумен.
Ведущий Fox News Стив Хилтон ранее заявил, что Байден унизил США и нарывается на импичмент.