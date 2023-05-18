Конгрессвумен Грин объявила о намерении внести законопроект об импичменте Байдену

По словам политика, она намерена 18 мая направить на рассмотрение законодателей проект о вынесении импичмента действующему главе Белого дома из-за нарушения им конституционных обязанностей. Республиканка обвинила лидера в том, что он позволил примерно шести миллионам мигрантов вторгнуться на территорию Соединенных Штатов.