Франция наращивает логистическую поддержку украинским военнослужащим, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление лидера Пятой республики Эммануэля Макрона. В ответ на публикацию читатели издания возмутились, что страна уже «все отдала, что могла» — государство находится в упадке, а за конфликт с Москвой Париж заплатит еще больше, убеждены французы.