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«Все отдала, что могла». Во Франции возмутились очередным траншем для Украины

Европа и США
«Все отдала, что могла». Во Франции возмутились очередным траншем для Украины

Франция наращивает логистическую поддержку украинским военнослужащим, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление лидера Пятой республики Эммануэля Макрона. В ответ на публикацию читатели издания возмутились, что страна уже «все отдала, что могла» — государство находится в упадке, а за конфликт с Москвой Париж заплатит еще больше, убеждены французы.

Как сообщает издание, в странах Восточной Европы организовано обслуживание военной техники, которую Запад поставляет Украине. Решение принято в целях поддержания артиллерийских орудий и бронемашин в рабочем состоянии.

«Мы решили вместе с украинцами создать на востоке страны площадки для обучения их военных, их батальонов, которые будут вести контрнаступление, ремонта техники, орудий. Это именно то, в чем нуждается Украина», — заявил Макрон.
«Все отдала, что могла». Во Франции возмутились очередным траншем для Украины

Однако жители Франции, по всей видимости, не оценили решение правительства. Интернет-пользователи иронизируют, мол, оказывается, «французы, купаются в золоте» — для государственной казны помощь Украине обходится по пять миллионов евро ежедневно.

Комментаторы также выразили недовольство по поводу расходования средств налогоплательщиков. По их словам, часть денег отправляется в Киев, чтобы страна могла «убивать больше мирных жителей».

«Все отдала, что могла». Во Франции возмутились очередным траншем для Украины
«Когда другие европейские страны продолжают отправлять военную технику, Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России», — заметили читатели Le Figaro.

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала про предстоящий саммит «Большой семерки» в Японии. Как ожидается, с 19 по 21 мая лидеры G7 обсудят «непоколебимую поддержку» Украине, антироссийские санкции и инициативу украинского президента Владимира Зеленского по поводу «саммита мира» без присутствия России. Подробности переговоров на высшем уровне — в нашем материале.

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