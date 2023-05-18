«Все отдала, что могла». Во Франции возмутились очередным траншем для Украины

Франция наращивает логистическую поддержку украинским военнослужащим, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление лидера Пятой республики Эммануэля Макрона. В ответ на публикацию читатели издания возмутились, что страна уже «все отдала, что могла» — государство находится в упадке, а за конфликт с Москвой Париж заплатит еще больше, убеждены французы.
Как сообщает издание, в странах Восточной Европы организовано обслуживание военной техники, которую Запад поставляет Украине. Решение принято в целях поддержания артиллерийских орудий и бронемашин в рабочем состоянии.
Однако жители Франции, по всей видимости, не оценили решение правительства. Интернет-пользователи иронизируют, мол, оказывается, «французы, купаются в золоте» — для государственной казны помощь Украине обходится по пять миллионов евро ежедневно.
Комментаторы также выразили недовольство по поводу расходования средств налогоплательщиков. По их словам, часть денег отправляется в Киев, чтобы страна могла «убивать больше мирных жителей».
«Когда другие европейские страны продолжают отправлять военную технику, Франция стоит на коленях, она уже все отдала — и не лучшего качества. Все осознают наш упадок. Мы должны прекратить посылать оружие милитаристу, который является пособником США. Сколько смертей нужно, чтобы открыть нам глаза? Командованию США наплевать на жертвы в Европе и России», — заметили читатели Le Figaro.
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