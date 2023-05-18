Военный эксперт Леонков: российский огнемет «Бородач» способен эффективно бороться с танками противника

Ростех разработал новый огнемет «Бородач», который способен эффективно противостоять танкам и бронетехнике противника. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
«Это такой аналог противотанковой гранаты. Пирогель, попадая на броню танка, прожигает ее за счет крайне высокой температуры и наносит повреждения», — объяснил аналитик в беседе с сетевым изданием Lenta.ru.
По его словам, попадание огневой смеси «Бородача» способно не только подорвать танковый боекомплект, но и полностью уничтожить бронемашину. Леонков подчеркнул, что использовать в основном его будет пехота ВС РФ.