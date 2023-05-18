ВТБ первым среди российских банков начал работу на территории Ирана

Банк ВТБ после долгих переговоров открыл свой офис в иранской столице, заявил заместитель министра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак.
Представитель иностранного ведомства в своих социальных сетях указал на то, что ВТБ является вторым по величине российским банком. При этом он первым среди конкурентов принял решение о работе на территории Ирана. По словам Пейман-Пака, финорганизация будет переводить часть валютной выручки из доверительной собственности в банковскую сеть. Таким образом она будет обеспечивать выполнение требования о прозрачности торговли.
ВТБ также запустил переводы в иранских риалах. Благодаря этому, клиенты получили возможность отправлять средства в Иран физическим и юридическим лицам по реквизитам всего за день.