ВТБ первым среди российских банков начал работу на территории Ирана

Представитель иностранного ведомства в своих социальных сетях указал на то, что ВТБ является вторым по величине российским банком. При этом он первым среди конкурентов принял решение о работе на территории Ирана. По словам Пейман-Пака, финорганизация будет переводить часть валютной выручки из доверительной собственности в банковскую сеть. Таким образом она будет обеспечивать выполнение требования о прозрачности торговли.