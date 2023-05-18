«Мы купаемся в золоте!»: французы высмеяли официальный Париж за его антироссийское решение

Комментаторы напомнили, что каждый год Пятая республика занимает по 700 миллионов долларов в сутки на финрынках. Они обратили внимание на упадок Франции и сделали вывод, что сегодня страна «стоит на коленях». В связи с этим юзеры призвали остановить накачивание Украины оружием.