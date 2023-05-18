«Мы купаемся в золоте!»: французы высмеяли официальный Париж за его антироссийское решение

Читатели Le Figaro не оценили дороговизну военной поддержки Украины со стороны Франции. Они высказались по этому поводу в Сети.
Ранее стало известно, что французские власти намерены создать площадку для ремонта западной военной техники. Помимо этого, выяснилось, что официальный Париж хочет рассмотреть возможность передачи Киеву ракет большой дальности Scalp.
«Надо отметить, у Франции столько денег, которые она не использует... Оказывается, мы, французы, купаемся в золоте!» — с иронией заметил пользователь.
Комментаторы напомнили, что каждый год Пятая республика занимает по 700 миллионов долларов в сутки на финрынках. Они обратили внимание на упадок Франции и сделали вывод, что сегодня страна «стоит на коленях». В связи с этим юзеры призвали остановить накачивание Украины оружием.