На Украине не смогли целиком найти взятку, полученную экс-главой Верховного суда

Прокуратура на Украине сообщила, что силовики не могут найти часть огромной взятки. Речь идет о коррупции, в которой обвинили тогда еще главу Верховного суда Всеволода Князева.
Ранее украинские СМИ писали, что фигурант получил частями 2,7 миллиона долларов. За криминальное вознаграждение он должен был обеспечить принятие судом «правильного» решения.
В ходе оперативных действий правоохранители сразу изъяли 450 тысяч долларов. Затем в кабинете во время обыска нашли еще 597 тысяч долларов. Куда исчезли 1,35 миллиона долларов, силовики не знают.