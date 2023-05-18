В Сочи задержали 22-летнюю девушку, прятавшую в палисаднике наркотики

Полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую в сбыте запрещенных веществ в Сочи, сообщают местные СМИ.
По данным следствия, местная жительница в состоянии опьянения что-то искала или прятала среди цветов и кустов. Оперативники изъяли у нее 46 свертков с запрещенным веществом. Два пакета с аналогичным порошком, весы и упаковочный материал лежали дома у задержанной.
Выяснилось, что девушка приобрела наркотики в интернете, чтобы продать. Общая масса изъятой «синтетики» составила почти 40 граммов. Жительница Сочи стала фигурантом уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.