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Депутат Шеремет «поставил диагноз» киевскому режиму после высказывания Подоляка

Политика
Депутат Шеремет «поставил диагноз» киевскому режиму после высказывания Подоляка

Высказывание советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о ненависти к России демонстрирует наличие психоза у киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Недавно украинский политик пообещал преследовать Москву «всегда и везде». Шеремет констатировал тот факт, что власти Украины действуют в интересах Запада. По его словам, политика киевского режима привела страну к политическому и экономическому краху.

«Подобное заявление – очередной психоз и умопомешательство преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец», – поставил диагноз Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее Михаил Шеремет заявил, что Украине необходимо атаковать массированным ракетным ударом. Это станет ответом в случае применения Киевом дальнобойных ракет.

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