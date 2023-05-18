Депутат Шеремет «поставил диагноз» киевскому режиму после высказывания Подоляка

Высказывание советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о ненависти к России демонстрирует наличие психоза у киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Недавно украинский политик пообещал преследовать Москву «всегда и везде». Шеремет констатировал тот факт, что власти Украины действуют в интересах Запада. По его словам, политика киевского режима привела страну к политическому и экономическому краху.
«Подобное заявление – очередной психоз и умопомешательство преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец», – поставил диагноз Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее Михаил Шеремет заявил, что Украине необходимо атаковать массированным ракетным ударом. Это станет ответом в случае применения Киевом дальнобойных ракет.