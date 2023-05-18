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Пресс-секретарь Зеленского не смог сказать «что-то конкретное» о саммите по Украине

Политика
Пресс-секретарь Зеленского не смог сказать «что-то конкретное» о саммите по Украине

Говорить что-либо конкретное о проведении «мирного саммита» по Украине пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

В разговоре с местными СМИ чиновник отметил, что вопросы организации саммита, как и сам «мирный план», будут обсуждаться во время встречи лидеров стран G7 или после мероприятия.

«Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить», — подчеркнул Никифоров.

Ранее сообщалось, что лидеры «Большой семерки» обсудят предложение Зеленского о проведении саммита по Украине на встрече в Японии.

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