Пресс-секретарь Зеленского не смог сказать «что-то конкретное» о саммите по Украине

Говорить что-либо конкретное о проведении «мирного саммита» по Украине пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
В разговоре с местными СМИ чиновник отметил, что вопросы организации саммита, как и сам «мирный план», будут обсуждаться во время встречи лидеров стран G7 или после мероприятия.
«Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить», — подчеркнул Никифоров.
Ранее сообщалось, что лидеры «Большой семерки» обсудят предложение Зеленского о проведении саммита по Украине на встрече в Японии.