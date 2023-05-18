На лидера «Аквариума» Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации ВС РФ

На лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова составили административный протокол из-за дискредитации ВС РФ. Информация об административном нарушении появилась на сайте объединенных судов Москвы.
Дело о правонарушении поступит для рассмотрения в столичный Тверской районный суд. Дата заседания пока не указана. Что стало причиной составления административного протокола, также не сообщается.
Напомним, в начале 2023 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой проверить заявления музыканта на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что Гребенщиков в одном из интервью заявил о денежной помощи Украине.