На лидера «Аквариума» Гребенщикова составили административный протокол о дискредитации ВС РФ

Напомним, в начале 2023 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился в СК с просьбой проверить заявления музыканта на предмет содействия терроризму и дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что Гребенщиков в одном из интервью заявил о денежной помощи Украине.