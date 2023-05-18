Лекух: поляки не захотели подставлять «дружественную» Украину из-за взрыва под Хмельницком

Официальное заявление Польши о том, что в стране не наблюдается никакого радиоактивного следа после взрыва на складе боеприпасов в городе Хмельницкий, могло быть вызвано желанием не подставлять дружественную Украину.
Такое мнение в комментарии «Журналистской правде» высказал писатель и публицист Дмитрий Лекух.
Первое, что отметил эксперт, возможно, паника из-за возможного радиационного заражения после взрыва в Хмельницком была не по делу.
«Судя по характеру взрыва, [это было] топливо для ракетных двигателей. Поэтому основой взрыва, видимо, были ракеты и снаряды для гаубиц, – рассуждает эксперт. – Могли быть и снаряды с обедненным ураном. Тогда тут все понятно, кто поставщик всего этого? Англичане. Они с польской разведкой не только работают, но и фактически сейчас во многом ими руководят. По крайне мере, специальными службами и силовыми структурами. Поэтому может быть всякое».
А так как взорванный склад находился на территории Западной Украины, поляки, видимо, не захотели из-за истории в Хмельницком подставлять дружественную Украину.
«Во-вторых, к обедненному урану они не настолько серьезно относятся, и это правда, потому что последствия скажутся через несколько лет. За это время, как говорят, “либо ишак сдохнет, либо падишах”. Поляки надеются, что с нами [с Россией] разберутся и уже тогда, разберутся и со своим населением, что называется “по-холодному”», – добавил публицист.
Напомним, ранее жители западноукраинского города Хмельницкий начали жаловаться, что после мощного взрыва на оружейном складе в городе начали происходить необъяснимые вещи.
Например, через день после взрыва на берег реки Южный Буг было выброшено большое количество мертвой рыбы. А власти Хмельницкого без каких-либо объяснений затеяли внезапную очистку водопровода и активизировали коммунальную технику, чем вызвали тревогу у населения.
Кроме того, по городу распространяются слухи, что «вип-персоны» после взрыва спешно уехали. И наконец в социальных сетях кто-то старательно удаляет все сообщения местных жителей, где есть хотя бы упоминание о радиации.