Подоляка: США приказали командованию ВСУ спрятать все ЗРК Patriot во время новых ударов ВС РФ

Кроме того, блогер обратил внимание на ужесточение запрета украинских властей снимать видео во время массированных ударов. По его словам, Киев опасается обнародования кадров, подобных тем, которые были опубликованы, когда ЗРК Patriot был уничтожен ударом ВС РФ.