Вооруженные силы Украины не применяли американские зенитные ракетные комплексы Patriot для отражения массированного удара ВС РФ в ночь на 18 мая. По мнению журналиста и блогера Юрия Подоляки, это связано с тем, что США приказали украинским военным спрятать комплексы.
Блогер считает, что это решение стало следствием удара российских войск, которые 16 мая применили ракету «Кинжал» для уничтожения ЗРК Patriot.
«На Украину поставили один или два комплекта ЗРК Patriot. Если был поставлен один, то его развернули в Киеве, и мы нанесли по нему удар. В любом случае американцы должны были дать команду все это спрятать для анализа ситуации», — сказал Подоляка.
Кроме того, блогер обратил внимание на ужесточение запрета украинских властей снимать видео во время массированных ударов. По его словам, Киев опасается обнародования кадров, подобных тем, которые были опубликованы, когда ЗРК Patriot был уничтожен ударом ВС РФ.