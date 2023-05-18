«Бесцельно и бесперспективно». Чем для России обернется встреча лидеров G7 в Японии

В преддверии саммита «Большой семерки» в Японии, который пройдет с 19 по 21 мая, буквально все внимание мировой общественности приковано к ожидаемым результатам мероприятия.
Смогут ли лидеры G7 договориться о новых антироссийских санкциях, найдет ли поддержку идея президента Украины Владимира Зеленского провести «саммит мира» без России и другие нюансы предстоящей встречи на высшем уровне, в материале «Политики Сегодня».
Без покаяния
Помимо лидеров «Группы семи» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, США и Японии), ожидается прибытие представителей Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.
Личное участие Зеленского, по информации украинских источников Kyodo, не исключено и зависит от «ситуации на поле боя». Однако в японском правительстве агентству заявили об обратном.
Тем временем в Хиросиме, куда уже сейчас съезжаются политики со всего мира, идут последние приготовления. Организаторы сообщают, что на время проведения саммита будут усилены меры безопасности — было привлечено около 24 тысяч сотрудников полиции. В городе уже недоступны для пользования урны для мусора и камеры хранения багажа.
В программе запланировано посещение главами государств мемориального Музея мира и встреча участников саммита с жителями Хиросимы и Нагасаки, которые в 1945 году пережили американские атомные бомбардировки. В Белом доме на соответствующий вопрос репортеров ответили, что президент США Джозеф Байден не намерен приносить извинения от имени своей страны за использование ядерного оружия.
Украинская повестка
На официальной части, как передает Japan Times, политики обсудят «целый ряд наиболее насущных глобальных проблем», включая «непоколебимую поддержку» Украины со стороны G7. Внимание также будет уделено продовольственной безопасности, климатическому кризису и обеспечению «инклюзивного и устойчивого экономического роста».
Ранее ожидалось, что на саммите будет рассмотрен вопрос введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Теперь же, как признался советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, обсуждать «насущную тему» все-таки не будут. По его словам, основная часть времени будет посвящена послевоенному восстановлению Украины. Правда, антироссийские санкции, а именно контроль за соблюдением ограничений, участники встречи все же затронут.
Лидеры G7 также пообещали рассмотреть идею Зеленского провести «саммит мира», в котором не предусмотрено участие российской стороны. Политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в целесообразности этой затеи.
«Идея не новая и один раз уже провалилась. <…> Предложение Зеленского звучит двусмысленно, потому что есть китайская инициатива по урегулированию кризиса, и он ее поддержал, есть инициатива ЮАР — Зеленский ее тоже поддержал. Папа римский Франциск выдвинул план. Если на этом фоне проводить форум мира без России, то кому он адресуется? Он получается бесцельный и бесперспективный», — рассуждает собеседник издания.
В связи с настоятельной просьбой Зеленского, все эти три предложения нынешнее руководство Украины, по всей видимости, считает «ненужными», заключил эксперт.
Борьба с Китаем
Помимо украинского кризиса участники мероприятия также обсудят вопрос борьбы с Китаем — а точнее способы противодействия экономическому давлению, пишет Bloomberg. В то же время газета Financial Times сообщает, что лидеры «Группы семи» не могут договориться о том, какая риторика по отношению к Пекину должна употребляться в официальных заявлениях.
«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и Евросоюз спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», — пишет издание, уточнив, что европейские чиновники попросту опасаются открыто делать антикитайские высказывания.
Соединенные Штаты, как отметил собеседник «ПС», безусловно больше всех заинтересованы в проведении саммита G7. Вашингтон пытается консолидировать западное общество, поскольку оно все больше обретает собственные интересы в разных вопросах.
Одновременно с этим Белый дом интересует альянс России и Китая, поэтому США продолжат побуждать Европу к поставкам оружия на Украину, а также к принятию антироссийских санкций.
«Будет подталкивание других членов "Группы семи" к тому, чтобы они делали заявления в пользу лидирующей роли США, поддержки их усилий по продвижению демократии на Украине и в отношениях между Китаем и Тайванем», — констатировал политолог.
Впрочем, решения, принятые на саммите «Большой семерки», будут не в пользу инициаторов, полагает эксперт. И западным странам придется с этим смириться — не стоит забывать, что экономики этих государств не в том состоянии, чтобы диктовать условия, резюмировал Оленченко.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил шансы реализации задумки G7 ввести полный заперт на экспорт товаров в Россию. Подробности — в материале «Политики Сегодня».