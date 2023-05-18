«Бесцельно и бесперспективно». Чем для России обернется встреча лидеров G7 в Японии

Тем временем в Хиросиме, куда уже сейчас съезжаются политики со всего мира, идут последние приготовления. Организаторы сообщают, что на время проведения саммита будут усилены меры безопасности — было привлечено около 24 тысяч сотрудников полиции. В городе уже недоступны для пользования урны для мусора и камеры хранения багажа.