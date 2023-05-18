Трамп оказался самым популярным представителем Республиканской партии в США

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «нормально человека» в кресле главы государства. Так основатель компании Tesla прокомментировал вопрос журналистов о том, не жалеет ли он, что поддержал действующего президента Джо Байдена на выборах в 2020-м году.