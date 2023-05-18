Трамп оказался самым популярным представителем Республиканской партии в США

Почти две трети избирателей Республиканской партии (62%) проголосовали бы за экс-президента Дональда Трампа для выдвижения от партии на предстоящих выборах главы государства. И лишь 17% сторонников «слонов» готовы поддержать его главного оппонента — губернатора Флориды Рона Десантиса, следует из данных опроса Rasmussen Reports.
Хотя Десантис еще официально не объявил о своем выдвижении, американские СМИ всерьез полагают, что он запустит свою предвыборную кампанию уже в следующем месяце.
Третьим в списке оказался экс-вице-президент Майк Пенс — ему досталось 6% поддержки. По данным Fox News, он создал организацию «Committed to America» для информационного «переосмысления» своей фигуры в обществе как раз накануне президентской гонки.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «нормально человека» в кресле главы государства. Так основатель компании Tesla прокомментировал вопрос журналистов о том, не жалеет ли он, что поддержал действующего президента Джо Байдена на выборах в 2020-м году.