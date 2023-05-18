На Кубани в посылке для осужденного нашли сильнодействующее лекарство в яичной скорлупе

Сотрудники ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю обнаружили в посылке для осужденного крупную партию сильнодействующего вещества, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Неизвестные спрятали его в яичную скорлупу. При досмотре ящика изъято тысячи капсул зеленого цвета, в которых, предположительно, находился лекарственный препарат. Вещества передали на экспертизу.
По факту инцидента назначена проверка в отношении осужденного. По результатам будет решаться вопрос о привлечении виновника происшествия к предусмотренной законом ответственности.