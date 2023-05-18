NetEase: Песков направил Западу два громких сигнала и разрушил мечты о победе над Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разрушил мечты стран Запада о победе над Москвой одной громкой фразой. Об этом говорится в статье китайского издания NetEase.
Официальный представитель Кремля отметил, что Москва начала спецоперацию из-за серии ошибок Запада. По его словам, РФ является слишком большой страной, чтобы с ней так обращались, и слишком сильным государством, чтобы сдаваться, пишет «ПолитРоссия».
«Смысл его заявления состоит не только в том, чтобы подчеркнуть, что Россия никогда не сдастся, но и в том, чтобы направить Западу сразу два сигнала», — сказано в материале.
Первый посыл заключается в том, что Западу в любом случае придется идти на уступки и выполнять условия Кремля. Во-вторых, российская армия находится в обороне и готова к затяжному конфликту, чего нельзя сказать про Украину и НАТО, заключили авторы.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что призыв американского дипломата Генри Киссинджера принять Киев в НАТО вынудит Москву жестко ответить на это.