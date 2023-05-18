«Никого из министерства обороны в Бахмуте мы не видели»: Пригожин отреагировал на новость о поездке Шойгу в Донбасс

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о возможном визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в зону боевых действий. По его мнению, в Бахмуте (Артемовске) военачальник вряд ли объявится.
С просьбой прокомментировать эту информацию к создателю «оркестра» обратилось издание GLAVNY. TV. Журналисты сообщили, что данные о поездке главы МО в Донбасс появились во многих СМИ и соцсетях.
«Никого из министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и в принципе Бахмут в туристические маршруты не входит», — передает комментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» отправил Шойгу письмо с просьбой лично посетить Бахмут. По словам Пригожина, сложная обстановка на флангах требует профессиональной оценки.