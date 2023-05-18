«Вопрос отставки Зеленского». Херш неслучайно получил доступ к закрытой информации

Появление в информационном пространстве сведений о том, что ряд европейских стран якобы склоняет украинского президента к заключению мира с Россией, даже если ему из-за этого придется уйти в отставку, может оказаться попыткой контролируемого слива, чтобы сделать возможным само обсуждение этой темы.
Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук, комментируя очередное разоблачение известного американского журналиста-расследователя Сеймура Херша.
Как сообщил ранее Херш, группа европейских государств – Венгрия, Литва, Латвия и Эстония с Польшей во главе – ведут тайные переговоры с украинской стороной, призывая Киев закончить конфликт с Россией, даже, если это потребует отставки президента страны Владимира Зеленского.
Эту информацию Херш опубликовал на платформе Substack. Однако, по мнению Евгения Юшука, данные сведения вызывают двоякое впечатление.
Во-первых, ясно, что в Европе действуют средства массовой информации, которые стремятся подтолкнуть Украину к заключению мира с РФ. А во-вторых, сомнительно, чтобы Сеймур Херш мог самостоятельно раздобыть эту информацию.
«Согласно критериям проверки данных из единственного источника, для начала нужно понять, мог ли человек быть допущен к этой информации. Я думаю, маловероятно что Херш имеет такой доступ эксклюзивно. Маловероятно, но все же возможно при определенных обстоятельствах, – рассуждает политтехнолог. – Лауреат Пулитцеровской премии — это, конечно, чудесно, но материалы такого рода обычно закрыты. Кроме того, транслирует их, по сути, только Херш. Поэтому я думаю, что это или выдумка, или попытка через прессу приоткрыть немножко некое окно Овертона».
То есть теоретически это может быть попытка через Херша осуществить контролируемый слив информации, чтобы сама тема возможной отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины и завершения вооруженного конфликта начала обсуждаться в международном поле. А после того, как это произойдет, данную тему можно будет расширять дальше, полагает Ющук.