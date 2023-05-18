«Вопрос отставки Зеленского». Херш неслучайно получил доступ к закрытой информации

То есть теоретически это может быть попытка через Херша осуществить контролируемый слив информации, чтобы сама тема возможной отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины и завершения вооруженного конфликта начала обсуждаться в международном поле. А после того, как это произойдет, данную тему можно будет расширять дальше, полагает Ющук.