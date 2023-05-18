Боррель заявил о сложностях при выстраивании отношений Евросоюза и Китая

Выстраивание отношений Евросоюза с Китаем представляет собой очень сложную задачу. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для El Pais.
По словам дипломата, экономическая и политическая системы Европейского союза отличаются как от КНР, так и от России. Пекин является серьезным системным игроком, поскольку доля Китая в мировой экономике приближается к отметке в 20% и продолжает увеличиваться.
«Как вести себя с Китаем — важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией», — подчеркнул Боррель.
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии пригрозил КНР ухудшением отношений с Брюсселем из-за позиции Пекина по Украине.