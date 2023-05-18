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Боррель заявил о сложностях при выстраивании отношений Евросоюза и Китая

Политика
Боррель заявил о сложностях при выстраивании отношений Евросоюза и Китая

Выстраивание отношений Евросоюза с Китаем представляет собой очень сложную задачу. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для El Pais.

По словам дипломата, экономическая и политическая системы Европейского союза отличаются как от КНР, так и от России. Пекин является серьезным системным игроком, поскольку доля Китая в мировой экономике приближается к отметке в 20% и продолжает увеличиваться.

«Как вести себя с Китаем — важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией», — подчеркнул Боррель.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии пригрозил КНР ухудшением отношений с Брюсселем из-за позиции Пекина по Украине.

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