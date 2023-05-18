Показатель смертности среди американской молодежи достиг угрожающего пика

Уровень смертности среди молодежи в Соединенных Штатах достиг угрожающего пика почти за 15 лет.
На каждые 100 тыс. молодых американцев умирает порядка 30 человек — последний раз такие показатели фиксировали в середине 2000-х годов. Угрожающий рост уровня смертности был зарегистрирован в 2020 году, при этом COVID-19 не был тому основной причиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Росту смертности способствовало усугубление проблем с тревожностью и депрессией, широкий доступ к огнестрельному оружию и наркотиками и увеличением числа автомобильных аварий. Стоит отметить, что с 2019 по 2020 год общий уровень смертности американцев в возрасте до 19 лет вырос на 10,7%.
Показатель смертности также вырос в Европе минувший зимой. Причиной тому стала экономия электроэнергии и невозможность платить за электричество, передает телеканал «360».