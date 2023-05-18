Показатель смертности среди американской молодежи достиг угрожающего пика

На каждые 100 тыс. молодых американцев умирает порядка 30 человек — последний раз такие показатели фиксировали в середине 2000-х годов. Угрожающий рост уровня смертности был зарегистрирован в 2020 году, при этом COVID-19 не был тому основной причиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ).