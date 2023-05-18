Аналитики АТОР составили рейтинг лучших бюджетных туров на конец весны

Определены самые дешевые места отдыха в конце мая. Эксперты Ассоциации туроператоров России составили список самых бюджетных туров, в которые можно отправиться из Москвы после 19 мая.
Все путевки рассчитаны на 10 дней для двух человек. В стоимость включено питание (кроме завтраков), сообщает сетевое издание «НВСПОСТ». Так, поездка в Крым обойдется в 42,1 тысячи рублей. Путевка в отели Сочи на побережье стоит 45,5 тысячи рублей. Стоимость поездки в Абхазию начинается от 46,5 тысячи рублей, в Геленджик - от 50,1 тысячи рублей. Далее следует Эгейское побережье Турции (от 55,5 тысячи рублей).
За поездку в Анапу придется заплатить 59,3 тысячи рублей. Стоимость поездки на Кипр составляет 70,3 тысячи рублей. Посещение Объединенных Арабских Эмиратов обойдется в 82,1 тысячи рублей. Куба относится к уже достаточно дорогим курортам. Путевка туда в режиме «все включено» будет стоить 152,9 тысячи рублей. Далее следуют Мальдивские острова (206,3 тысячи рублей) и Сейшелы (215,6 тысячи рублей).