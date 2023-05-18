Аналитики АТОР составили рейтинг лучших бюджетных туров на конец весны

Все путевки рассчитаны на 10 дней для двух человек. В стоимость включено питание (кроме завтраков), сообщает сетевое издание «НВСПОСТ». Так, поездка в Крым обойдется в 42,1 тысячи рублей. Путевка в отели Сочи на побережье стоит 45,5 тысячи рублей. Стоимость поездки в Абхазию начинается от 46,5 тысячи рублей, в Геленджик - от 50,1 тысячи рублей. Далее следует Эгейское побережье Турции (от 55,5 тысячи рублей).