Петербургскую фирму оштрафовали на 10 млн рублей за взятки сотрудникам ДПС

В Петербурге компанию «АльфаЦем» приговорили к выплате штрафа по делу о взятках сотрудникам ДПС. С фирмы взысканы 10 миллионов рублей.
Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что учредитель организации решил незаконным способом избежать проблем в ходе грузоперевозок. Он договорился с командиром ДПС о помощи в обмен на взятки.
Бизнесмен пояснил, что автоинспекторы находили нарушения у машин организации. Затем транспорт забирали на штрафстоянку, что приводило к большим убыткам. За помощь коммерсант заплатил офицерам 5,2 миллиона рублей.