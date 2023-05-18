Политолог Косоруков расшифровал сигнал США Европе по Украине из материала Financial Times

По его мнению, данный материал ориентируется на «внутриамериканскую аудиторию и аудиторию европейских союзников». А официальный Вашингтон таким образом хочет отойти от темы Киева перед выборами. Одновременно с этим эксперт предупредил, что любые поставки оружия Украине только продлят конфликт.