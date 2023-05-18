Политолог Косоруков расшифровал сигнал США Европе по Украине из материала Financial Times

Власти США побуждают Европу усилить военные поставки на Украину меньше чем через полгода. На это обратил внимание политолог МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.
Ранее журналисты Financial Times назвали ближайшие пять месяцев решающими для украинского руководства. Они объяснили это возможным сокращением объемов американской помощи.
«Это заявление, которое подталкивает Европу в перспективе через 5 месяцев к усилению военных поставок на Украину», — расшифровал сигнал Косоруков, общаясь с РИАМО.
По его мнению, данный материал ориентируется на «внутриамериканскую аудиторию и аудиторию европейских союзников». А официальный Вашингтон таким образом хочет отойти от темы Киева перед выборами. Одновременно с этим эксперт предупредил, что любые поставки оружия Украине только продлят конфликт.