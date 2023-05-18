Наводнения и ураганы. Почему Нью-Йорк в любой момент может уйти под воду

Согласно свежим геологическим исследованиям, небоскребы в Нью-Йорке могут провалиться вглубь земли — ниже уровня окружающих водоемов.
Скорость «сползания» города относительно уровня моря составила 1-2 миллиметра в год, при этом в некоторых районах погружение происходит значительно быстрее.
Ведущий исследователь и геолог Том Парсонс из Геологической службы США объяснил, что хотя подобные изменения и могут показаться незначительными, постепенное погружение делает город чрезвычайно уязвимым перед природными катастрофами.
«Нью-Йорк сталкивается с серьезными угрозами, связанными с наводнениями; риск подъема уровня моря вдоль атлантического побережья Северной Америки в 3-4 раза превышает глобальное среднее значение...» — отметил он.
Более того, в будущем структурная целостность многих зданий также может оказаться под угрозой — в регионе было зафиксировано увеличение ураганной активности.
Так, сильный ветер и наводнения могут привести к обнажению фундамента зданий города, затем к эрозии арматуры и бетона и, в конце концов, обрушению большей части города, заключил Парсонс.
Нью-Йорк занимает третье место в мире по объему территорий, подверженных наводнениям, при этом около 90% строений не имеют никакой эффективной защиты, особенно в условиях повторяющихся ураганов.