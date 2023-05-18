В «ЧВК Вагнер Центре» впервые пройдет лекция о киберспортивном воспитании детей в России

Представители «ЧВК Вагнер Центра» приглашают россиян на открытую лекцию о киберспортивном воспитании несовершеннолетних. Мероприятие пройдет 20 мая в 12:00 в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что вместе с экспертами «Русского мира» гости обсудят вопросы о важности погружения детей в киберспорт и выяснят, какое влияние он оказывает на молодежь. Все желающие могут оставить заявки за сутки до начала мероприятия.
Кроме того, 25 мая в 19:30 состоится лекция «Петр Первый как русский православный государь» с публицистом и писателем Анатолием Степановым. Она будет приурочена ко Дню города.
Посетить мероприятия можно по адресу ул. Зольная, д. 15, на первом этаже «ЧВК Вагнер Центра».