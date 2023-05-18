Президент Украины Владимир Зеленский на деле оказался антиукраинским политиком. К такому выводу пришел блогер и публицист из Польши Томаш Грыгуч.
По его мнению, действующий украинский лидер представляет собой лишь исполнителя американских приказов. Зеленский не обеспечит собственной стране положительного развития, так как его действия идут вразрез с ее интересами, передает SM-News.
«Зеленский — это антиукраинский политик...» — двумя словами описал его Грыгуч.
Ранее член парламента Германии Сара Вагенкнехт отчитала главу Украины за одержимость вооружением и коалицией по истребителям. Немецкий депутат призналась, что считает это «ложным путем». Она выразила свою точку зрения в эфире радио Deutschlandfunk.