Эксперт Дандыкин назвал маловероятным использование американских истребителей F-16 на Украине

Использование на Украине американских истребителей F-16 будет весьма проблематичным из-за их сложного обслуживания и длительной подготовки пилотов. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, F-16 является истребителем четвертого поколения с современной радиоэлектроникой, однако в нем нет ничего особенного. К тому же американский самолет предполагает достаточно сложное обслуживание для которого требуются аэродромы и высококлассные технические специалисты.
«Поставка самолетов — это намного сложнее, чем та же история с танками, которые сейчас горят. Никто не хочет отдавать свои истребители», — заявил Дандыкин.
Эксперт предположил, что НАТО может принять решение разместить истребители F-16 в Восточной Европе, что может привести к новому витку эскалации украинского конфликта.