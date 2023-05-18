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The Drive: на автозаправочной станции в Неваде заметили модернизированный танк Т-72

Армия
The Drive: на автозаправочной станции в Неваде заметили модернизированный танк Т-72

Техник американских ВМС в отставке Дэйв Троян заснял модернизированный танк Т-72 на одной из заправочных станций Невады, сообщает издание The Drive.

Авторы портала предположили, что это одна из крупной партии боевых машин, которые модернизирует чешская оружейная компания Excalibur Army для украинской армии. В частности, у замеченного на заправке Т-72 была усилена лобовая броня.

Троян также успел снять этикетку, на которой указывалось, что танк направляется на Абердинский испытательный полигон в штате Мэриленд.

Ранее правительство Британии сообщило о передаче ВСУ всех обещанных танков Challenger 2 и бронетранспортеров Bulldog, Spartan и Stormer.

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