The Drive: на автозаправочной станции в Неваде заметили модернизированный танк Т-72

Техник американских ВМС в отставке Дэйв Троян заснял модернизированный танк Т-72 на одной из заправочных станций Невады, сообщает издание The Drive.
Авторы портала предположили, что это одна из крупной партии боевых машин, которые модернизирует чешская оружейная компания Excalibur Army для украинской армии. В частности, у замеченного на заправке Т-72 была усилена лобовая броня.
Троян также успел снять этикетку, на которой указывалось, что танк направляется на Абердинский испытательный полигон в штате Мэриленд.
Ранее правительство Британии сообщило о передаче ВСУ всех обещанных танков Challenger 2 и бронетранспортеров Bulldog, Spartan и Stormer.