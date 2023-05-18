Депутаты ГД одобрили законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.
Авторами идеи стали глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты от «Единой России». Законопроект предлагает расширить полномочия ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, Росгвардии, СВР России и ГУ СП при президенте по пресечению использования любых БПЛА, говорится в пояснительной записке к документу.
Подобное пресечение будет осуществляться посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.