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Депутаты ГД одобрили законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА

Общество
Депутаты ГД одобрили законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

Авторами идеи стали глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты от «Единой России». Законопроект предлагает расширить полномочия ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, Росгвардии, СВР России и ГУ СП при президенте по пресечению использования любых БПЛА, говорится в пояснительной записке к документу.

Подобное пресечение будет осуществляться посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

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