Депутаты ГД одобрили законопроект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА

Авторами идеи стали глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты от «Единой России». Законопроект предлагает расширить полномочия ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, Росгвардии, СВР России и ГУ СП при президенте по пресечению использования любых БПЛА, говорится в пояснительной записке к документу.